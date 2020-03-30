https://static.news.ru/photo/7ade4afc-72c4-11ea-bb2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, заразившиеся коронавирусом и проходящие лечение на дому, будут обязаны регулярно сообщать о своей геолокации.

Мы ужесточаем режим на сегодняшний день: обязательным условием того, что человек остаётся на лечении на дому, будет необходимость с его стороны 24 часа скидывать геолокацию. Это позволит нам ускорить наше реагирование для того, чтобы этот человек даже не смог выйти из подъезда, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

Она добавила, что уже были зафиксированы четыре случая, когда пациенты нарушали режим самоизоляции. Все нарушители были госпитализированы.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Анастасия Ракова рассказала, как чаще всего заражаются коронавирусом в столице. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития сообщила, что вирус передаётся через контакты внутри горожан, причём заражаются люди, которые не выезжали за границу.