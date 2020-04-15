Москва отказалась от закупки на 13 млрд рублей из-за кризисной ситуации

https://static.news.ru/photo/5e6d5808-7f22-11ea-b9eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва временно отказалась от закупки на 13 млрд рублей для проведения благоустройства. Она была запланирована в декабре 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов.

Все денежные обязательства по ранее заключенным контрактам будут выполнены, но план по будущим закупкам корректируется. Например, город временно отказался от закупки на 13 миллиардов рублей для проведения благоустройства, которая была запланирована еще в декабре, — сказал он.

По словам Ефимова, на сегодняшний день у города другие приоритеты. Благоустройство МОсквы приостановлено с 11 апреля 2020 года, передаёт РИА Новости.

Очевидно, и другие изменения бюджета будут, в том числе мы перераспределяем средства, выделяя дополнительные ресурсы на уже объявленные меры поддержки. И мы понимаем, что будут новые механизмы, которые также потребуют дополнительных денег, — подытожил заместитель мэра.

Ранее NEWS.ru передавал, что 12 апреля 2020 года в Москве провели масштабную дезинфекцию. Обработке подверглись территории МФЦ, общественные туалеты, станции питьевой воды и очистки сточных вод.