МО РФ раскрыло подробности удара ВСУ по заводу в Керчи: сколько ракет сбили Минобороны: ПВО сбила 13 из 15 ракет, атаковавших завод в Керчи

ВСУ 4 ноября атаковали судостроительный завод «Залив» в Керчи 15 ракетами, сообщили в Минобороны России. Как сработала российская ПВО, какие последствия удара?

Сколько украинских ракет сбила ПВО 4 ноября

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, украинская армия нанесла удар по судостроительному заводу в Керчи крылатыми ракетами.

«ВСУ 4 ноября нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б. Е. Бутомы в городе Керчь. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет», — говорится в сообщении ведомства.

Что повреждено на керченском заводе из-за удара 4 ноября

В Минобороны уточнили, что по итогам атаки Украины урон нанесен одному из судов.

«В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе», — заявили в МО РФ.

Что заявил глава Крыма об ударе 4 ноября

Сергей Аксенов вечером 4 ноября сообщил, что в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработали российские системы противовоздушной обороны.

«В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», — писал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Аксенов добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

Хроника атаки ВСУ на судостроительный завод в Керчи

Telegram-канал «Рыбарь» опубликовал подробности массированного ракетного удара Украины по керченскому заводу. 4 ноября «Рыбарь» писал, что четыре бомбардировщика Су-24М из Днепропетровской и Запорожской областей поднялись в воздух с ракетами Storm Shadow/SCALP и направились в восточном направлении. 5 ноября «Рыбарь» сообщил, что украинские самолеты осуществили пуски.

По данным канала, ВСУ использовали ряд отвлекающих маневров и наносили удары разными типами ракет с нескольких направлений. Так, например, удар противокорабельной ракетой «Нептун» наносился по мысу Тарханкут — в итоге она была сбита. Также противник запускал противорадиолокационные ракеты HARM и обманки AGM-160 MALD для отвлечения ПВО от главного удара.

Какой корабль могли повредить ВСУ

На «Заливе» изготавливаются малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» — носители крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». МРК имеет полное водоизмещение в 870 тонн. Корабль был спущен на воду в 2021 году и сейчас проходит финальные испытания.

В Минобороны тип поврежденного корабля не сообщали.

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