Мишустин призвал ускорить диагностику инфекционных заболеваний

https://static.news.ru/photo/34091152-229b-11eb-ad36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Диагностику инфекционных заболеваний в России необходимо проводить в более сжатые сроки. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Важно проводить диагностику инфекционных заболеваний в более сжатые сроки, прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране и на основе таких данных принимать эффективные меры профилактики, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Как писал NEWS.ru, эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в 47 российских регионах. По данным Роспотребнадзора, в большинстве случаев недельные пороги заболеваемости превышены среди взрослого населения. В ведомстве добавили, что в настоящее время в стране от гриппа привиты свыше 49,5 млн человек, что составляет 33,7% от численности граждан.

При появлении первых симптомов ОРВИ, таких как кашель, боль в груди, заложенность носа, одышка, потеря вкуса и обоняния, рекомендуется вызвать врача из поликлиники. Медик должен прийти в течение 24 часов. В случае если врач ещё не пришёл, а самочувствие ухудшается, то следует вызвать бригаду скорой помощи. Когда заболевшему больше 65 лет, есть хронические заболевания, он приехал из-за границы или контактировал с заражённым, то вызов медработника становится уже обязательным.

Ранее врач Алексей Кошелев предупредил, что симптомы гайморита и коронавируса легко перепутать между собой и очень сложно отличить одно заболевание от другого без консультации со специалистом.