Минтруд: чиновника могут уволить за получение иностранного гражданства

https://static.news.ru/photo/3ef34dea-d6e6-11ea-aca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд РФ сообщил, что получение работающим госслужащим иностранного гражданства может быть причиной для увольнения.

К сфере полномочий Минтруда России относятся вопросы поступления и прохождения государственной гражданской службы. Найм на государственную гражданскую службу лиц с иностранным гражданством запрещён. Приобретение иностранного гражданства — это основание для увольнения с госслужбы, — привели сообщение ведомства в РИА Новости.

В Минтруде РФ рассказали, что создан механизм проверки сведений о гражданстве. Генеральная прокуратура ответственна за взаимодействие с органами иностранных государств для проведения проверок.

Отмечается, что в июле 2020 года депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Парфёнов проверил с помощью профильных комитетов наличие иностранного гражданства и вида на жительство у нескольких чиновников.

Как писал NEWS.ru ранее, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить в Центризбиркоме России информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов. Спикер поручил запросить сведения комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики.