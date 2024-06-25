Минобороны назвало число сбитых за ночь беспилотников над Россией Минобороны: 30 дронов сбиты над территорией России в ночь на 25 июня

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В ночь на 25 июня дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией России перехвачены 30 беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что наибольшее число летательных аппаратов было ликвидировано над Белгородской областью.

Уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Воронежской области, — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Яковлевский городской округ подвергся атаке Вооруженных сил Украины с помощью шести беспилотных летательных аппаратов, По его информации, в городе Строителе пострадали два человека. Женщина была ранена в ногу и руку, мужчина — в плечо.

Также в этом населенном пункте в двух зданиях выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах, в одной из квартир полностью разрушен балкон. В свою очередь в селе Быковка различные повреждения получили два частных дома и два автомобиля, добавил белгородский губернатор.

До этого Гладков предупреждал о массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгород и Белгородский район. Он также информировал о нападении дрона на движущийся автомобиль в селе Безымено. По сведениям губернатора, пострадали три человека.