В результате атаки ВСУ на регион РФ ранены два человека Гладков: в Белгородской области ранены два человека после атаки шести БПЛА ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Яковлевский городской округ подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью шести беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, в городе Строитель пострадали два человека. Женщина была ранены в ногу и руку, мужчина — в плечо. Его доставляют в Яковлевскую ЦРБ.

Бригада скорой оказала женщине медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она будет получать амбулаторно, — написал губернатор.

По сведениям Гладкова, в Строителе в двух зданиях выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах, в одной из квартир полностью разрушен балкон. В селе Быковка различные повреждения получили два частных дома и два автомобиля, добавил белгородский губернатор.

Ранее Гладков сообщал о массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгород и Белгородский район. Он также информировал о нападении дрона на движущийся автомобиль в селе Безымено. По сведениям губернатора, пострадали три человека.

ВСУ нанесли удар по подстанции в селе Великая Знаменка Запорожской области, заявлял сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, в результате произошло возгорание, без электричества остались около тысячи абонентов. Пострадавших нет, отметил он.