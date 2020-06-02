Минкомсвязь продлит на год разрешения на частоты для аналогового ТВ

https://static.news.ru/photo/981c64d0-a4e9-11ea-97b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Действия разрешений на использование частот для аналогового телевещания будут продлены автоматически на год. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

При этом, дал понять он, это продление может оказаться не последним.

Представитель ведомства добавил, что в Минскомсвязи склоняются к тому, чтобы принять общее решение для игроков рынка, передаёт ТАСС. У них, по словам Волина, сейчас нет единого мнения по поводу перспектив и целесообразности введения третьего цифрового пакета — так называемого мультиплекса.

Переход на цифровое ТВ в России произошёл в несколько этапов в течение 2019 года. В первый пакет входят Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Во втором мультиплексе — РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

За пределами эфирного цифрового вещания остались преимущественно региональные и городские телекомпании. Им гарантирована возможность продолжить работу в рамках законов о так называемых 21-й и 22-й «кнопках». Предусмотрено по одному региональному и одному городскому общедоступному телеканалу, которые бесплатно должны распространяться операторами кабельного телевидения. Однако перспективы на их включение в третий мультиплекс пока туманны.

Единственным регионом России, где есть третий цифровой пакет эфирного вещания, в котором представлены региональные телекомпании, стал Крым.