Минцифры сообщило о готовности указа по электронному паспорту

На текущей неделе проект указа о цифровых паспортах планируется внести в Кремль. Все разногласия по проекту сняты. Об этом РИА Новости рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Сняли все разногласия. ... Все урегулировали, — сказал он.

По словам Шадаева, уже на этой неделе проект указа будет направлен в администрацию президента на рассмотрение.

Ранее Шадаев рассказывал о том, что электронные паспорта планируется начать выдавать жителям трёх регионов РФ до конца 2022 года. При этом замена бумажного паспорта на смарт-карту станет личным выбором гражданина. К новому паспорту будет привязано электронное приложение с QR-кадом. В определённых случаях, установленных правительством, код сможет заменять собой непосредственно паспорт.

Весной в российском МВД сообщили, что папорта нового образца смогут получить жители Москвы с декабря 2021 года. В регионах новинка появится по мере технической готовности, но не позднее июля 2023 года. В ведомстве сообщали, что электронные паспорта будут содержать отпечатки пальцев двух рук и, по желанию владельца, электронную подпись.