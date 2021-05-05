МиГ-31 подняли для сопровождения американского шпиона на Дальнем Востоке

https://static.news.ru/photo/38afb5da-ae2d-11eb-a90d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вблизи воздушных границ России был обнаружен американский самолёт-разведчик RC-135. В связи с этом в воздух был поднят российский истребитель МиГ-31. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.

Российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Чукотского моря засекли приближающуюся к госгранице воздушную цель.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31, — говорится в сообщении НЦУО.

Российский истребитель опознал воздушную цель и не допустил нарушения государственной границы. Иностранное судно сразу же развернулось, после чего МиГ-31 вернулся на аэродром вылета.

Ранее у южных границ России были обнаружены три иностранных разведывательных самолёта. Два из них принадлежат Соединённым Штатам Америки, и один — Великобритании.

Разведывательные аппараты, принадлежащие британцам и американцам, были обнаружены у границы вдоль Крыма и Кубани. Самолёты пролетали над акваторией Чёрного моря.