У южных границ России обнаружили три западных «разведчика»

https://static.news.ru/photo/c3465932-a67c-11eb-88a5-96000091f725_660.jpg Фото: af.mil

В понедельник, 26 апреля, у южных границ России были обнаружены три иностранных разведывательных самолёта. Два из них принадлежат Соединённым Штатам Америки, и один — Великобритании. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель», ссылаясь на данные портала Flightradar24.

Отмечается, что разведывательные аппараты, принадлежащие британцам и американцам, были обнаружены у границы вдоль Крыма и Кубани. Самолёты пролетали над акваторией Чёрного моря.

Пара RQ-4 ВВС США взлетели с Сигонеллы и снова откуда-то с Ближнего Востока, а также RC-135W ВВС Великобритании, — говорится в сообщении.

Ранее, 23 апреля, российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения над Тихим океаном самолёта-разведчика США RC-135. Борт намеревался приблизиться к российским границам, но потом «сбежал», сообщили в Тихоокеанском флоте.

Заметив, что в его сторону приближается российский истребитель, американский борт развернулся и улетел обратно. После этого МиГ-31 успешно приземлился на аэродром базирования.