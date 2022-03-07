Медведев «поздравил» европейских коллег с рекордными ценами на газ

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев «поздравил» европейских коллег с рекордно высокими ценами на газ, сообщило РИА Новости. По данным лондонской биржи ICE, 7 марта цена на газ перевалила за отметку в $3700 за тысячу кубометров. За несколько часов работы биржи исторический максимум цены был обновлён несколько раз.

Могу поздравить дальновидных европейских коллег, надёжно защитившихся от коварных русских и «Северного потока — 2», — сказал Медведев.

Медведев ещё 22 февраля отреагировал на новость о решении Берлина приостановить работу по проекту «Северный поток — 2», заявив, что страны Запада вступают в «новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа».

Немецкий экономист Даниэль Стелтер считает, что подобная ситуация на энергетическом рынке Европы может иметь два варианта развития, и оба они негативные. В частности, по его мнению, в лучшем варианте речь идёт о стагфляции, когда рост цен будет значительным при стагнации экономики стран ЕС. Худший вариант предполагает двузначные темпы роста инфляции и полное разрушение экономической системы Запада.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что запуск «Северного потока — 2» в ближайшее время абсолютно невозможен. Германия намерена закупать газ не в России, причиной власти называют несоблюдение РФ международного права. Немецкое издание Handelsblatt сообщило, что СП-2 теоретически может быть введён в эксплуатацию без сертификации, но это чревато штрафом в размере до €1 млн. В Кремле отметили, что помехой запуску газопровода является «истерическая реальность».