«Макдоналдс» может вернуться? Будет ли война со «Вкусно — и точка»? Не исключено, что компания, которая стала мировым символом ресторанов быстрого питания, вновь откроется в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Макдоналдс» может вернуться в Россию, причем для этого нужно не так уж и много. По словам владельца сети «Вкусно — и точка» — а именно этот бренд пришел на смену «Макдоналдсу», — это может произойти при «изменении обстоятельств». Какие это «обстоятельства», мы прекрасно понимаем — скорее всего, окончание военного конфликта с Украиной. Однако есть большие сомнения, что новый владелец «Вкусно — и точка» согласится отдать свои рестораны американской компании. Поэтому не исключено, что в будущем у нас одновременно будет и «Вкусно — и точка», и «Макдоналдс».

Все ругали, но все ели

В 1990 году в Москве на Пушкинской площади открылся первый в России «Макдоналдс». Очередь туда вспоминают до сих пор. Нынешней молодежи в это сложно поверить, но советские люди стояли несколько часов (!) на улице, чтобы попробовать американские бургеры. Которые стоили, кстати, немало — за простой бигмак нужно было заплатить 3 рубля 75 копеек (по официальному курсу ЦБ это было 6 долларов 18 центов). Видя такой ажиотаж, «Макдоналдс» стал у нас активно развиваться. К 2022 году у компании было 850 ресторанов. Например, в 2020 году общие доходы российских структур «Макдоналдса» составляли более 100 млрд рублей.

Фото: AP/ТАСС 1990 год, Москва

В России «Макдоналдс» стал для многих настоящей красной тряпкой — американские бургеры постоянно обвиняли во всех смертных грехах, политики периодически призывали закрыть все рестораны и заставить россиян питаться блинами и картошкой. Критиковать «Макдоналдс» и говорить, какая там невкусная еда, было модно. Хотя многие критики «Мака» периодически все равно покупали там бургеры. Ну а уж про детей и говорить нечего — для них «Макдоналдс» был любимым местом для встреч.

Однако в марте прошлого года из-за событий на Украине «Макдоналдс» решил покинуть наш рынок (интересно, что главный конкурент «Мака» — компания Burger King — последние 1,5 года не комментирует политическую ситуацию и продолжает работать в России). Бизнес «Макдоналдса» был продан предпринимателю Александру Говору, который до этого управлял 25 ресторанами в Сибири. Он-то и придумал новое название: «Вкусно — и точка».

Все смеялись, но никто не испугался

Когда было объявлено новое имя «Макдоналдса», пользователи соцсетей стали издеваться над ним. Мол, более ужасного названия, чем «Вкусно — и точка», нельзя было придумать. Все стали фотографировать неких крыс с заплесневелыми булками, находить голубей, которые клюют еду, искать муравьев в котлетах и обвинять «Вкусно — и точка» в том, что вкус бургеров стал хуже. Предсказывали, что новая сеть разорится через несколько месяцев, потому что туда никто не будет ходить.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Однако прошло уже больше года с момента появления «Вкусно — и точка», и все успокоились. Вкус бургеров оказался примерно таким же, покупатели привыкли, а название сети, как выяснилось, оказалось удачным — сейчас слова «и точка» принято добавлять чуть не ко всему. Например, в Обнинске владелец мастерской по изготовлению надгробных памятников придумал слоган «Сохраним память — и точка».

Что будет, если «Мак» вернется

Глядя на то, как Burger King завоевывает российский рынок быстрого питания, боссы «Макдоналдса» испытывают, конечно же, раздражение. Ведь потенциал нашего рынка огромный. Поэтому как только ситуация на Украине стабилизируется и политики договорятся друг с другом, американцы тут же заявят о своем желании вновь зарабатывать в России.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящий момент Александр Говор говорит, что он отдаст все рестораны «Вкусно — и точка» американским партнерам. Правда, уже сейчас он начал выдвигать свои требования. Первое — именно Говор будет первым претендентом на так называемые мастер-франчайзи. То есть именно он будет «рулить» всеми франчайзинговыми сетями «Макдоналдса» в России.

Второе требование — это деньги. «Они будут выкупать за деньги, которые я вложил, — пояснил Александр Говор в интервью ТАСС. — Что вложу, обязаны будут вернуть. Это есть в договоре. И за Huhtamaki (финский производитель пищевой упаковки и посуды, продал российский бизнес структуре Говора. — NEWS.ru), и за Havi Logistics (логистическая компания. — NEWS.ru), и за проекты с „Мираторгом“».

Однако сколько захочет получить от «Макдоналдса» Александр Говор, неизвестно. Да и захочет ли вообще он что-то продавать? Ведь сейчас под контролем у Говора находится огромнейшая сеть быстрого питания с миллионным оборотом. Причем в 2023 году становится понятно, что никакого кризиса во «Вкусно — и точка» нет: покупатели привыкли к новому бренду, поставки отлажены, новые рестораны открываются.

Мало того, стало известно, что Александр Говор хочет выйти даже... на рынок Китая. И там уже вступить в конкуренцию с «Макдоналдсом»: «Написали письмо в США, в корпорацию McDonald’s. Если разрешат, с удовольствием сделаем, хоть 10 точек завтра же откроем. Как и в близкой мне по крови Белоруссии или в той же Абхазии». Но американцы, судя по всему, не разрешили. Оно и понятно — создавать себе потенциального конкурента в Китае им не хочется.

Ждем битвы за покупателей

Но может ли возникнуть ситуация, когда в России одновременно будут работать «Макдоналдсы» и «Вкусно — и точка»? Пока Александр Говор это не обсуждает. Но есть ощущение, что он начал готовиться к такому развитию событий. У него уже есть свои поставщики, свои компании по производству упаковки, по логистике и так далее. Мало того, появляются новые блюда с оригинальными вкусами и ингредиентами. Взять и отказаться от одного из самых больших проектов в своей жизни? Вы бы согласились?

Так что мой прогноз — «Макдоналдс» вернется, но и «Вкусно — и точка» никуда не денется. И для нас, простых покупателей, это очень хорошо.

Читайте также:

«Макдоналдс» vs «Вкусно — и точка». Иногда они возвращаются

Шаурма, бургеры, пицца и хот-доги: что и на сколько подорожает осенью

От IKEA до Zara: почему России пока не удается заместить западные бренды

«Вкусно — и точка» лишила охранников и уборщиков бесплатной еды