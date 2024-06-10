«Лето пролетит незаметно»: назван способ быстро готовить «домашку» Преподаватель Шмонина: «домашку» лучше начинать готовить с самых трудных заданий

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Несмотря на каникулы, родителям стоит запомнить, как помочь ребенку быстрее готовить домашнее задание, сообщила NEWS.ru руководитель онлайн-школы, преподаватель обществознания Светлана Шмонина. Она подчеркнула, что лето, как всегда, пролетит незаметно и подготовка к новому учебному году будет упущена.

По ее словам, секрет успешного обучения кроется в создании благоприятной обстановки. Для этого следует выбрать тихое место без посторонних шумов, отвлекающих факторов и обеспечить себя всем необходимым: книгами, тетрадями, ручками.

Второе правило — составление плана работы. Прежде чем приступать к выполнению заданий, определитесь со списком задач, распределите время на каждую из них. Это поможет организовать работу, избежать спешки, — отметила Шмонина.

Она также посоветовала установить определенное время для выполнения заданий каждый день и придерживаться графика. По словам педагога, регулярная практика поможет развить самодисциплину, улучшить результаты.

Светлана Шмонина также предложила во время учебного года не делать домашнее задание сразу после урока. Она уверена в том, что лучше всего сделать перерыв, чтобы дать возможность организму отдохнуть и «переварить» полученные знания. На свежую голову выполнять домашнее задание будет гораздо проще и можно быстрее справиться с поставленными задачами, отметила педагог. При этом самые сложные и неприятные задания не стоит откладывать «на потом», лучше приступить к ним первыми, чтобы не накапливать стресс.

Используйте интернет в качестве инструмента для поиска дополнительной информации по теме задания. В нем можно найти много материалов: статьи, видеоуроки, онлайн-учебники и другое, что поможет лучше понять тему, выполнить задание качественно, — резюмировала Светлана Шмонина.

Ранее были опубликованы советы по выбору для ребенка рабочего школьного стола. В первую очередь следует обращать внимание на цвет и технические характеристики мебели.