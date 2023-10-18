Летчик назвал главную цель самолетов с «Кинжалами» в Черном море Летчик Сытник назвал размещение МиГ-31 с «Кинжалами» в Черном море ответом США

Фото: МО РФ

Размещение самолетов МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Черном море стало ответом на военное присутствие США у берегов Израиля, заявил NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его словам, регулярное патрулирование акватории Черного моря такими самолетами продемонстрирует странам НАТО настороженность российских вооруженных сил.

Может быть любая провокация. Американцы должны знать, что их присутствие здесь настораживает наши вооруженные силы. Я считаю, это сделано правильно, и надо было сообщить всему миру, чтобы потом не было оправданий: «Ой, а мы не знали об этом», — заявил Сытник.

По мнению летчика, защита Крымского моста от возможных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не является задачей пилотов МиГ-31, оборудованных «Кинжалами». Для защиты переправы имеются другие средства поражения, подытожил он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале патрулирования акватории Черного моря самолетами МиГ-31 с «Кинжалами» 18 октября, выступая на пресс-конференции в Пекине. По словам главы государства, Россия будет внимательно следить за ситуацией в Средиземном море, где сейчас находятся американские авианосцы. Они были отправлены к берегам Израиля после начала конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС.