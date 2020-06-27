Ледокол «Арктика» передадут Росатому с одним неработающим двигателем

https://static.news.ru/photo/fb1b0b3e-b9d6-11ea-8a62-fa163e074e61_660.jpg Фото: aoosk.ru

Головной атомоход «Арктика» в 2020 году будет передан Росатому в опытную эксплуатацию сроком на один год. Поле этого судно отправится в док для замены одного из трёх электродвигателей.

В настоящее время ледокол проходит заключительный этап ходовых испытаний. Предполагается, что Росатому он будет передан осенью.

Глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал РИА Новости, что мощность каждого из двигателей «Арктики» составляет 20 мегаватт. Однако из-за вышедшей из строя обмотки правого двигателя суммарная мощность атомохода равна 52 мегаваттам вместо 60.

По словам специалистов «Центрального конструкторского бюро «Айсберг», которое является разработчиком ледокола, отклонения от проектных характеристик судна при его эксплуатации без одного двигателя будут незначительными. Ледопроходимость снизится примерно на 20 см, а скорость — на 0,6 узла.

Двигатель ледокола вышел из строя в феврале. Предполагается, что причина тому — брак, допущенный при изготовлении. На замену двигателя потребуется не менее полугода.

Ледокол «Арктика» (проект 22220) был заложен 5 ноября 2013 года и спущен на воду 16 июня 2016-го. Его длина составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Судно способно пробивать лёд толщиной до трёх метров. В чистой воде оно способно развивать скорость до 22 узлов.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце мая в Санкт-Петербурге заложили новый ледокол проекта 22220, который получил название «Якутия». Он станет четвёртым по счёту и третьим серийным судном в данной линейке атомоходов.