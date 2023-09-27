Лавров процитировал Тютчева: что писал поэт о ненависти Запада к России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на первом вечере просветительского проекта «Литературная гостиная: послы русской культуры», посвященном 220-летию со дня рождения поэта и дипломата Федора Тютчева, процитировал слова лирика о России и Западе. Что об этом нужно знать?

Что Тютчев писал о противостоянии России и Запада

Лавров в ходе свое выступления процитировал слова Тютчева, которые были написаны в канун Крымской войны (1853–1856 гг.). Тогда на Россию напали не только на Черном море, но и на Белом море, на Балтике и на Камчатке.

«Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 30 лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления», — процитировал строки поэта российский министр.

Лавров отметил, что если не обращать внимание на даты, то эти слова описывают то, что сейчас страны Запада пытаются делать в отношении России.

Что Тютчев писал о возвращении Черноморского флота

Сергей Лавров в своем выступлении также прочел отрывок из стихотворения поэта, посвященного отмене ограничений на обладание военно-морским флотом в Черном море, сказав, что именно Тютчев в своем произведении увековечил дипломатическую победу канцлера Александра Горчакова.

«В свои права вступает снова / Родная русская земля. / И нам завещанное море / Опять свободною волной, / О кратком позабыв позоре, /Лобзает берег свой родной», — процитировал дипломат.

Прочитав отрывок, Лавров резюмировал, что сегодня можно с уверенностью сказать, что «больше никогда такой позор не повторится».

Какие строки Тютчева цитировал Дмитрий Медведев

30 января зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в эфире российского телевидения зачитал отрывок из письма Федора Тютчева 1844 года «Россия и Германия» в рамках проекта «Слово классика».

Медведев процитировал часть произведения поэта, где говорилось о разрушении Россией встреченных на ее пути «противоестественных устремлений», среди которых автор приводил Польшу.

«Становится также понятно, почему друг за другом разрушались от руки России все встреченные на ее пути противоестественные устремления, силы и установления, чуждые представляемому ею великому началу. Почему, например, Польша должна была погибнуть. Речь идет, конечно же, не о самобытной польской народности, упаси Бог, а о навязанных ей ложной цивилизации и фальшивой национальности. С этой точки зрения наилучшим образом можно оценить и истинное значение так называемого Восточного вопроса, который силятся выдавать за неразрешимый именно потому, что все уже давно предвидят его неизбежное разрешение», — привел слова Тютчева Медведев.

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