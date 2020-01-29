https://static.news.ru/photo/8379b16a-42cc-11ea-8231-fa163e074e61_660.jpg Фото: borodylia/instagram.com

Ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Бородина осудила пользователей соцсетей, которые создают мемы и отпускают шутки о китайском коронавирусе, от которого «умирают и страдают» люди.

Бородина отметила, что «сейчас все шутки и мемы про коронавирус».

На секундочку, там люди умирают, страдают, неизвестно до чего это всё доведёт, и вирус и сюда прийти может, а людям смешно. Сейчас можно смеяться над смертью?! — возмутилась Бородина в Instagram.

Телеведущая спросила подписчиков, не считают ли они шутливое отношение к эпидемии «странной историей». Мнения поклонников телеведущей разделились. Часть заявила, что шутки над смертью всегда помогали россиянам перебороть страх.

Как писал NEWS.ru, эпидемия началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Число заболевших к 29 января превысило 6 тысяч человек, погибли 132. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила лишь несколько случаев, в которых заподозрила передачу заболевания от человека к человеку.

Китайские учёные к концу января обнаружили антитело, способное эффективно бороться с вирусом 2019-nCoV — это образец, полученный во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года.