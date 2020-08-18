Концерн «Калашников» представил первое в России smart-ружье

https://static.news.ru/photo/c0004f12-e16f-11ea-ab89-fa163e074e61_660.jpg Фото: kalashnikov.media

Представители концерна «Калашников» сообщили о презентации первого smart-ружья. Оно может синхронизироваться с мобильными устройствами.

Первое SMART-ружье в инновационном дизайне! Уникальная разработка на базе надежного гладкоствольного ружья МР-155 с возможностью синхронизации с гаджетами. Новинка будет представлена на форуме «Армия-2020», — написали они в своём официальном аккаунте социальной сети «ВКонтакте».

Так на презентационном видеоролике отчётливо видно, что оружие выполнено в футуристичном дизайне. На него установили коллиматорный прицел и дисплей для синхронизации с мобильными девайсами. Форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа.

Как ранее писал NEWS.ru, концерн «Калашников» создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО. Он будет впервые представлен на форуме «Армия-2020».