https://static.news.ru/photo/0cc96bc0-564d-11ea-9007-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Наши котики» Фото: kino-teatr.ua

Граждане Украины не оценили комедию «Наши котики» об участниках военного конфликта в Донбассе со стороны вооружённых сил Украины. За три недели проката фильм посмотрела 91 тысяча зрителей.

Бюджет картины составил 42 млн гривен — 110 млн рублей. В прокате фильм собрал всего 8 млн гривен — 21 млн рублей.

Как сообщает издание «Таймер», вероятно, за последнюю неделю проката количество желающих сходить в кино на «комедию об АТО» существенно не увеличится.

NEWS.ru сообщал, что украинский телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, снял семь многосерийных мелодрам исключительно на русском языке. Продюсер телеканала Алёна Еремеева объяснила, что шоу на украинском языке пользуются меньшей популярностью и смотрятся не так удачно. Женщина подчеркнула, что переход на украиноязычные фильмы в стране идёт не так быстро, как хотелось бы.