Граждане Украины не оценили комедию «Наши котики» об участниках военного конфликта в Донбассе со стороны вооружённых сил Украины. За три недели проката фильм посмотрела 91 тысяча зрителей.
Бюджет картины составил 42 млн гривен — 110 млн рублей. В прокате фильм собрал всего 8 млн гривен — 21 млн рублей.
Как
NEWS.ru сообщал, что украинский телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, снял семь многосерийных мелодрам исключительно на русском языке. Продюсер телеканала Алёна Еремеева объяснила, что шоу на украинском языке пользуются меньшей популярностью и смотрятся не так удачно. Женщина подчеркнула, что переход на украиноязычные фильмы в стране идёт не так быстро, как хотелось бы.
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