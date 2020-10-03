Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,18

https://static.news.ru/photo/a3f93f3e-061a-11eb-9d34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России увеличился до 1,18, днём ранее он составлял 1,16. В Москве этот показатель, демонстрирующий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции, накануне опустился с отметки 1,28 до 1,24, а 4 октября опять поднялся до 1,28.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на данные оперштаба, уже во всех 10 российских регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент превышает единицу. В ХМАО показатель составил 1,05, в Красноярском крае — 1,07, в Воронежской области — 1,08, в Ростовской — 1,13, в Свердловской — 1,14, в Нижегородской — 1,15, а в Иркутской — 1,17.

В Подмосковье, где за сутки выявили почти 300 заболевших, коэффициент достиг 1,18, а в Санкт-Петербурге, где число выявленных случаев COVID-19 приблизилось к 400, — 1,35.

Ранее коэффициент распространения коронавируса использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, сейчас он применяется в основном при принятии решений о возобновлении регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами.

Как писал NEWS.ru, на территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего в стране с начала пандемии заразился 1 215 001 человек. У 2920 новых заболевших (27,8%) недуг проходит без клинических симптомов. Также за прошедшие сутки в России из больниц по выздоровлении выписали 3284 человека. В общей сложности с болезнью уже справились 979 143 россиянина. Кроме того, в течение последних 24 часов в стране от коронавируса скончались 107 человек. В общем жертвами пандемии стали 21 358 граждан РФ.