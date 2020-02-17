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Стоимость изготовления зубной коронки в декабре минувшего года составляла почти 4,5 тысячи рублей. В то время как в 2001 году за эту услугу в среднем пришлось бы заплатить в 20 раз меньше — 230 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Также за 18 лет значительно выросла цена на изготовление съёмного протеза (с 780 до 10,6 тысяч рублей), установку пломбы (с 170 до 2,1 тысячи рублей) и удаление зуба под местным обезболиванием (с 120 до 1,2 тысяч рублей). Кроме того, в 10 раз поднялась стоимость первичной консультации у стоматолога и составила 300 рублей.

Главврач «Стоматологии Д. Богуславского» Дмитрий Богуславский рассказал NEWS.ru, что чаще всего в его клинику обращаются желающие исправить прикус, вылечить кариес и корневые каналы, а также установить коронки. Средний чек за час работы составляет семь-восемь тысяч рублей.

Довольно часто россияне приходят в клиники для исправления «чужих ошибок», полагает врач-стоматолог Алексей Антипенко. В частности, речь идёт о зубной гранулеме (воспаление периодонта), которая может появиться из-за несоблюдения правил антисептики при удалении пульпы или лечении корневых каналов зубов. Одной из самых распространённых ошибок стоматологов в беседе с NEWS.ru эксперт назвал некачественную установку пломб, которая приводит к застреванию пищи, воспалению десны и неприятному запаху изо рта.

Вторыми по популярности следуют эстетические услуги — отбеливание зубов, установка виниров и коррекция прикуса, отметил Антипенко. Далее идут такие процедуры как протезирование, лечение парадонтальных заболеваний и имплантация.

Самая дорогостоящая стоматологическая услуга — установка винир. За одну единицу в Москве придётся заплатить от 20 до 80 тысяч рублей, заявил Антипенко.

Как ранее писал NEWS.ru, инновационный ополаскиватель для полости рта был изобретён в содружестве учёных Института биологии гена Российской академии наук (РАН) и Института стоматологии Сеченовского университета. Он позволит бороться с зубными патологиями, а также с такими заболеваниями, как стоматит слизистой оболочки рта, эрозия языка, розовый лишай и пузырчатка.