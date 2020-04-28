В России падает рождаемость и растёт естественная убыль населения. На ситуации сказываются различные факторы, среди которых — экономический застой, падение цен на нефть и вступление в репродуктивный возраст неготовой к рождению детей молодёжи. При этом на экономику критически влияет пандемия коронавируса: в условиях кризиса жители лишаются работы и доходов. Всё это может привести к тому, что страна погрузится в демографический шторм и рождаемость упадёт ниже показателей 1990-х годов, считают эксперты. Почему в ближайшие десять лет количество россиян способно снизиться на число, сравнимое с населением европейского государства — выяснял NEWS.ru.

В настоящее время Россия продолжает стремительно погружаться в демографическую яму, которая вернёт страну на уровень рождаемости 1990-х. Об этом NEWS.ru рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, ряд экономических факторов усугубит уже сложившуюся негативную тенденцию. В итоге рожать детей могут реже, чем в последнее десятилетие прошлого века.

Сейчас и в связи с падением цен на нефть, и с коронавирусом, и стагнирующей с 2012 года экономикой России в целом мы попадаем в идеальный экономический шторм. Где доходы граждан будут не только не расти или незначительно снижаться, так же начнут обвально падать при одновременном росте безработицы. Несмотря на и без того катастрофическую ситуацию в демографии, мы попадаем в ещё и идеальный демографический шторм. Идеальный шторм — это когда два-три фактора совпадают вместе и резонансно разносят вдрызг привычные нам тренды. Это, во-первых, новая «яма» в демографии, которая предполагалась сама по себе и равна показателям 90-х. Во-вторых, приход молодёжи, которая ещё меньше ориентирована на рождаемость и хочет максимально оттягивать сроки рождения ребёнка. И третий момент — это падение доходов и занятости, какого не было последние 20 лет. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

На днях министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России теряет до 100 млрд рублей в день из-за связанных с коронавирусом ограничений. Он также спрогнозировал, что по итогам 2020 года дефицит бюджета составит 5% ВВП.

Как отметил Крупнов, подобный «коронавирусный» ущерб экономике задаст долгосрочную тенденцию на снижение доходов людей. Поэтому в условиях развитых потребительских убеждений люди не захотят иметь детей. Особенно это касается молодого поколения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Плюс это сломанный работающий бизнес, особенно — малый и средний. Рост безработицы. Всё это в совокупности задаёт очень длительный тренд на падение доходов. В свою очередь, это влияет на демографию. Потому что наша семья и без того чудовищно недофинансирована за прошлые годы. На первое место будет выходить вопрос — если родится ребёнок, сможем ли мы его прокормить? Речь, конечно же, не идёт о физиологическом прокорме, а о достаточно высоком стандарте потребления, который навязан. Что ребёнок должен быть хорошо одет, полностью готов к школе, в школе — одеваться не хуже других, — пояснил эксперт.

По его словам, связанный с падением экономики демографический шторм может за ближайшие десять лет лишить Россию минимум трёх миллионов рождений и в целом повлечь естественную убыль населения до десяти миллионов человек.

По данным Росстата, численность населения России на начало 2020 года составляла 146,7 млн человек. Согласно «худшему» прогнозу службы, в 2030 году в стране будут жить 139,7 млн.

Крупнов подчеркнул, что демографическая ситуация в 2020-е годы может оказаться хуже самых неприятных прогнозов государства. Так, в 2016 году Росстат в «плохом» сценарии ожидал в 2019 году убыль населения в количестве 265 тысяч человек. Тогда как по факту, она составила 316 тысяч. Таким образом, фактические цифры убыли оказались больше на 50 тысяч.

Новые трудности из-за коронавируса способны «добить» возможность естественного воспроизводства населения в стране, добавил демограф. По его словам, для купирования негативного тренда государство должно создать порядка 10 млн рабочих мест «достойной занятости». Она включает в себя безопасные условия труда со средней зарплатой по стране. Также нужно срочно пересмотреть нацпроект «Демография», заключил Крупнов.

При этом, возможно, благодаря введённому режиму самоизоляции, в конце этого года и начале следующего в России будет наблюдаться пусть и непродолжительный, но всплеск рождаемости, полагает социальный психолог Наиля Бирарова. Это связано с тем, что в условиях самоизоляции жители страны ведут более активную интимную жизнь.

Потому что в самоизоляции, кроме как ссориться и выяснять отношения, умные люди со зрелой психикой и здоровым умом занимаются правильными делами — повышают своё настроение и гормональный фон. И скоро будем принимать плоды счастья. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

По её словам, у прежде конфликтовавших партнёров, в самоизоляции есть возможность лучше узнать друг друга. Карантин способен вывести отношения но новый уровень, отметила социальный психолог.