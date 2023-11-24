Историк объяснил, в чем заключается концепция развития России Историк Багдасарян: Россия должна быть самодостаточной во всех сферах

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Россия и Запад выбрали для себя различные модели развития, заявил в беседе с «Царьградом» доктор исторических наук, политолог Вардан Багдасарян. Он пояснил, что западный мир применяет универсалистский подход, возвышая себя и принижая других, в то время как Россия использует цивилизационную концепцию, которая подразумевает самодостаточность во всех сферах.

Нет высших и низших, у каждой общности есть свой путь и свои ценности — вот как заявлен этот цивилизационный подход. <...> Мы должны быть самодостаточны во всех сферах, если принимаем для себя цивилизационный подход. А значит, следует выйти из глобального капиталистического мира и опираться на собственные силы, ценности — на собственный мир, — подчеркнул историк.

Он напомнил слова Владимира Путина о том, что Россия — это государство-цивилизация, что стало противопоставлением тезису «государство-нация». Чтобы в полной мере соответствовать заявленному подходу, следует менять модели политического и экономического устройства, образования и культуры. По этим направлениям предстоит большая работа, считает Багдасарян.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предавать российскую цивилизацию ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к хаосу. Он подчеркнул, что Россия сформирована как страна разных культур, религий и национальностей, и ее невозможно разделить.