«Интерфакс»: задержана замглавы ФТС генерал-полковник Елена Ягодкина

Фото: customs.gov

Елена Ягодкина

Силовики с обысками нагрянули на рабочее место замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-полковника Елены Ягодкиной, ее задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Уточняется, что в отношении 48-летней женщины возбуждено уголовное дело, но не уточнили, по какой статье.

Ягодкина была задержана сегодня утром в своем служебном кабинете после совещания в ФТС, — передает агентство.

Также источник отметил, что обыски прошли и по месту жительства подозреваемой, ее саму сейчас везут на допрос. При этом издание уточнило, что в пресс-службе ФТС не стали комментировать ситуацию. Уточняется, что Ягодкина заняла пост замруководителя ФТС в сентябре 2019-го, в таможенных органах она трудится с 1997 года.

По данным РБК, Ягодкину задержали по делу о неправомерном начислении пошлин, проверяется ее причастность к коррупционным схемам. Сообщается, что речь идет о деятельности ФТС в период с 2011 по 2019 год, тогда женщина занимала должность в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования таможенного органа.

Ранее ФСБ сообщила о разоблачении преступной организации, включавшей высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и предпринимателей из Ставропольского края. По данным ведомства, они незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды предприятия с целью его будущего рейдерского захвата.