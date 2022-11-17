«Интерфакс»: Россия не выдаст осужденных по делу MH17 Гиркина и Дубинского

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Граждане России Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, признанные судом в Гааге виновными в крушении малазийского Boeing MH17 и заочно приговоренные к пожизненному лишению свободы, не будут выданы Нидерландам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, российской Конституцией установлен прямой запрет на выдачу граждан другим государствам.

Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будут выданы, — сказал собеседник агентства.

Кроме этого, он предположил, что Россия не была допущена к расследованию крушения пассажирского самолета, а потому власти не признают решение Гаагского суда.

Первый уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Павел Лаптев в беседе с ТАСС также заявил, что Россия не должна выполнять решение суда. По его словам, в деле о сбитом «Боинге» много несостыковок.

Нет, не обязаны [выполнять решение]. Потому что какого-либо международного акта по этому вопросу не имеется. Решение абсолютно необоснованно. <...> Там нестыковок вагон и маленькая тележка, — утверждает Лаптев.

Гаагский суд признал Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского (граждане России) и Леонида Харченко (гражданин Украины) виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров. Их приговорили к пожизненному заключению. Другого фигуранта дела. Олега Пулатова признали невиновным. Судьи отклонили требование прокуратуры поместить его в тюрьму.

Суд также постановил, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», запущенной со стороны населенного пункта Первомайский в ДНР. Несколько подозреваемых имели российское гражданство, но не состояли в ВС РФ, поэтому Россия не отвечает за их действия, хотя и была вовлечена в конфликт, считает суд.