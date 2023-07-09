Химик рассказала, чем заменить бытовые моющие средства Химик Дроганова: бытовые моющие средства можно заменить пищевой содой и уксусом

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Бытовые моющие средства в случае необходимости можно заменить пищевой содой, горчичным порошком, лимонной кислотой и уксусом, рассказала NEWS.ru химик Татьяна Дроганова. По ее словам, с помощью соды можно очистить жир и нагар с посуды, удалить налет от кофе и чая, устранить неприятный запах. Однако, по ее словам, содой нельзя мыть посуду с антипригарным покрытием.

Хорошо удаляет жир с посуды даже в холодной воде горчичный порошок. К его недостаткам следует отнести высокий расход средства. А лимонная кислота может быть использована не только для очистки посуды, в том числе и пластиковой, от накипи и жира, но и для удаления пятен с поверхностей полок и столешниц. Кроме того, с помощью лимонной кислоты можно удалить неприятный въевшийся запах. Практически со всеми вышеперечисленными задачами справится и уксус, — сказала она.

Шеф-повар и член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков ранее отметил, что сода и лимонная кислота могут стать хорошей альтернативой бытовым моющим средствам. Кроме того, по его словам, при тщательной промывке современные моющие средства полностью смываются и не попадают в организм, а также содержат безопасные для организма добавки.