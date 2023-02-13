Повар назвал кислоту, которой можно мыть посуду Шеф-повар Крюков: сода и лимонная кислота могут стать альтернативой моющим средствам

Фото: Shutterstock

Сода и лимонная кислота могут стать хорошей альтернативой бытовым моющим средствам, рассказал NEWS.ru шеф-повар и член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Кроме того, по его словам, при тщательной промывке современные моющие средства полностью смываются и не попадают в организм, а также содержат безопасные для организма добавки.

В старину чаще использовали обычный песок, им все натирали, и он как абразив выводил въевшиеся пятна. Но его дома никто хранить не будет. Самое оптимальное — либо сода, либо лимонная кислота. Обычно данные средства всегда имеются, ими можно спокойно почистить посуду, — рассказал Крюков.

Он добавил, что в случае трудновыводимых пятен используется смесь уксуса с содой или солью, которая в виде кашицы наносится на поверхность и спустя некоторое время смывается лимонным соком. Также существуют полностью биоразлагаемые средства из растительного сырья, которые не вредят здоровью.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что губку для посуды нужно менять каждый день, чтобы избежать размножения на ней бактерий. Эксперт пояснил, что на губке после мытья посуды остаются жир от продуктов питания, в котором размножаются микроорганизмы. Он добавил, что срок годности губки можно увеличить на день-два с помощью хлорсодержащих моющих средств, но в этом случае она портится механически и перестает держать воду и моющее средство.