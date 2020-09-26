Хакеры совершали атаки на Центр Гамалеи во время разработки вакцины

https://static.news.ru/photo/6768c620-ffdf-11ea-97fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры совершили несколько атак на инфраструктуру Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщил директор предприятия Александр Гинцбург.

По его словам инциденты имели место несколько месяцев назад, когда учёные вели разработку вакцины от коронавируса, получившей впоследствии название «Спутник V». Вместе с тем конечная цель попыток злоумышленников получить доступ к данным доподлинно неизвестна.

Не берусь профессионально судить о цели этих атак, но на компьютеры наших разработчиков действительно были предприняты попытки взлома, — сказал Гинцбург в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1».

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что первая российская вакцина, разработанная Центром имени Гамалеи, прошла процедуру регистрации. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

Первые дозы препарата уже поступили в гражданский оборот. Им начали прививать людей из групп риска, в первую очередь медиков. Параллельно с этим продолжаются пострегистрационные исследования новой вакцины.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, массовая вакцинация не в силах уничтожить коронавирус. Он останется с человечеством навсегда, но превратится уже в обычный вирус. Такой прогноз относительно эффективности массовых прививок от болезни сделали сразу несколько учёных.