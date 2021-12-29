Хакеры пытались обмануть россиян фейковыми новогодними розыгрышами

В канун Нового года мошенники запустили новую скам-схему в виде праздничного розыгрыша солидных призов от крупных российских ретейлеров. Об этом предупреждает «Лаборатория Касперского», распознавшая мошенническую схему, в которой предлагается стать победителем крупной суммы денег.

«Лаборатория Касперского» зафиксировала скам-схему с фейковым новогодним розыгрышем денежных призов от крупных российских ретейлеров. Для того, чтобы получить щедрое вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос — якобы для повышения качества обслуживания в магазинах, — говорится в сообщение.

В ряде рассылок киберпреступники указывают денежный выигрыш. Где-то от доходит до 500 тысяч рублей, а где-то даже до миллиона. Для участия в розыгрыше россиянам необходимо пройти простую викторину, а также разослать полученное сообщение другим людям. Тем самым в схему становится вовлечено всё большее количество людей.

В рамках последнего этапа розыгрыша принимающий в нём участие должен перевести один рубль за доступ к базе данных этого самого розыгрыша. Один рубль не ударит по карману, а шанс выиграть сотни тысяч и даже миллион — есть, думают жертвы, переводя один рубль. Таким образом мошенники получают платёж, а вместе с ним и данные банковских карт переводивших, обретая возможность украсть с них в разы больше.

Сейчас злоумышленники активно эксплуатируют тему предстоящих новогодних праздников. Рассчитывая на невнимательность пользователей, они зачастую маскируются под известные бренды и обещают пользователям крупные денежные призы за простые действия, — утверждает старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Ранее была раскрыта похожая скам-схема, имитировавшая ресурс Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Мошенники за определённую сумму денег, около €200, предлагали пользователям поучаствовать в опросе, посвящённом Дню осведомлённости о здоровье. Однако вместо денег жертв перенаправляли на фишинговые или мошеннические ресурсы, фейковые конкурсы и сервисы платных подписок.