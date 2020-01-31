https://static.news.ru/photo/16102768-4442-11ea-a5e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане КНР и Белоруссии, имеющие вид на жительство в России, смогут пройти через границу с условием карантина. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

На основании информации наших коллег из пограничной службы и Федеральной таможенной службы, приняли дополнительное решение о том, что граждане, которые хотят пересечь российскую границу через эти пункты, имеющие вид на жительство граждане Китайской Народной Республики, а также граждане Республики Беларусь, если они захотят в этих пунктах пересечь российскую границу, будут пропускаться, но помещаться под карантин, — заявила Голикова, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS писал, что власти ввели режим ЧС в Забайкалье на российско-китайской границе в качестве меры профилактики против коронавируса. Она закрыта на карантин, а в крае действует режим повышенной готовности.

Российские власти практически полностью прекратили авиасообщение с Китаем. Полеты будет осуществлять только «Аэрофлот» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

В Китае к 31 января было зарегистрировано более 9,6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Количество жертв превысило 200 человек. За сутки было выявлено еще 1982 случаях инфицирования вирусом, скончались 43 человека.