16 января 2026 в 10:53

Гранатометчик закинул ТМ-ку и остановил вражеский накат за минуты

Российские бойцы за 15 минут разгромили позицию ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бойцы 11-го танкового полка из группировки «Север» в течение 15 минут нейтрализовали наступление противника, применив противотанковую мину, рассказал РИА Новости гранатометчик с позывным Ветер. За это военнослужащего наградили орденом Мужества.

Мы взяли позицию противника за 15 минут, закинув ТМ-ку, уничтожив противника и остановив накат, — сказал военнослужащий.

Он пояснил, что его группе поступила команда выдвинуться на точку в 400 метрах. Там нужно было остановить продвижение ВСУ. Бойцы с позывными Шрам и Вацок прикрывали Ветра от БПЛА на пути к цели, в то время как он сам подготовил ТМ-ку, поджег ее, закинул. Им оставалось только 10–15 секунд, чтобы покинуть опасную зону. Операция прошла успешно — бойцы 11-го танкового полка закрепились на точке, подавив врага.

Ранее стало известно, что в Нижнегорском районе Крыма официально увековечили память военного корреспондента Александра Федорчака, в его честь назвали школу. Как рассказал глава районной администрации Антон Кравец, жизнь Александра стала для земляков примером истинного мужества, профессионализма и преданности своему делу.

