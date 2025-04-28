Государство в Центральной Азии получило партию российских систем С-300 Россия предоставила Киргизии ЗРК С-300 в рамках объединенной системы ПВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С-300

Киргизия получила от России ракетные комплексы С-300, сообщил в разговоре с изданием «Известия» секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов. Речь идет об элементах объединенной системы противовоздушной обороны, соглашение о создании которой обрело силу в 2023 году. Информация о количестве предоставленных комплексов еще не поступила.

У нас работает объединенная система ПВО. Сейчас к нам поступили элементы этой совместной системы — С-300. Уже на территории Кыргызстана, — подчеркнул секретарь Совбеза.

По словам Иманкулова, Киргизия готова совершенствовать сотрудничество с российской стороной в военной сфере по линии ОДКБ. Он выразил надежду, что комплекс можно будет увидеть в Бишкеке на параде, посвященном 80-летию победы в ВОВ. Мероприятие состоится 8 мая.

Москва и Бишкек работают над созданием совместной системы ПВО в рамках СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности. У российской стороны есть такие же соглашения с другими странами СНГ, включая Казахстан, Белоруссию и Таджикистан. В частности, в 2023 году РФ предоставила Таджикистану восемь установок С-300.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе заседания совета ОДКБ пригласил на парад Победы в Москве лидеров стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана. Это произошло в ноябре прошлого года.