https://static.news.ru/photo/e8252d9e-52f1-11ea-a88c-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева на вручении премии Муз ТВ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспечать заключило соглашения с семью телевещателями, входящими в так называемый второй цифровой мультиплекс: СТС, «Домашним», «Пятницей», ТВ3, «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звездой». В ближайшее время будет подписано соглашение и с ТНТ. Каждый из этих телеканалов в текущем году получит по 250 млн рублей на распространение сигнала в поселениях, где проживают менее 100 тыс. человек.

Как сообщает РБК, в декабре 2019 года субсидии были больше, максимальная — для телеканала «Спас» — составила 1,1 млрд рублей. Господдержку коммерческие телеканалы тогда получили впервые. Субсидии телеканалам первого мультиплекса в этом году остались на прошлогоднем уровне: от 1,116 млрд рублей для «Карусели» до 1,285 млрд рублей для «Первого канала».

Как писал NEWS.ru, специалисты исследовательской компании Mediascope выяснили, что телевидение остаётся главным по охвату аудитории медиа в России, несмотря на снижение ежедневного времени его просмотра. В 2019 году 98% жителей крупных российских городов в возрасте от четырёх лет включали телевизор хотя бы раз в месяц. Ежедневно это делали 66% населения. При этом за последние три года показатели охвата значительно не изменились, зато среднесуточное время просмотра постепенно сокращается: в 2017 году — 242 минуты в день, в 2018-ом — 230 минут, в 2019-ом — 220 минут. При исследовании 2019 года впервые учитывался телепросмотр на дачах.