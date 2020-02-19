Роспечать заключило соглашения с семью телевещателями, входящими в так называемый второй цифровой мультиплекс: СТС, «Домашним», «Пятницей», ТВ3, «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звездой». В ближайшее время будет подписано соглашение и с ТНТ. Каждый из этих телеканалов в текущем году получит по 250 млн рублей на распространение сигнала в поселениях, где проживают менее 100 тыс. человек.
Как
Как писал NEWS.ru, специалисты исследовательской компании Mediascope выяснили, что телевидение остаётся главным по охвату аудитории медиа в России, несмотря на снижение ежедневного времени его просмотра. В 2019 году 98% жителей крупных российских городов в возрасте от четырёх лет включали телевизор хотя бы раз в месяц. Ежедневно это делали 66% населения. При этом за последние три года показатели охвата значительно не изменились, зато среднесуточное время просмотра постепенно сокращается: в 2017 году — 242 минуты в день, в 2018-ом — 230 минут, в 2019-ом — 220 минут. При исследовании 2019 года впервые учитывался телепросмотр на дачах.
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