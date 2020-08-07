Госдума рассмотрит проект о продлении срока действия ЕНВД

https://static.news.ru/photo/6ca55074-d8e1-11ea-a0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект закона, который может продлить действие единого налога на вменённый доход (ЕНВД) в России до 1 января 2024 года.

ЕНДВ сейчас применяется в разных сферах бизнеса, таких как бытовые услуги, общественное питание и другие. Его собирались отменить со следующего года, но сейчас в качестве мер поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса его предлагают продлить в качестве мер поддержки.

В пояснительной записке к инициативе сказано, что возможной альтернативой ЕНВД предпринимательское сообщество считает упрощённую систему налогообложения (УСН) и патентную систему налогообложения (ПНС). Однако, по мнению предпринимателей, чтобы УСН и ПНС стали равноценной заменой ЕНВД, нужно полностью переработать критерии их применения.

При этом отмечается, что ЕНВД, действующий в течение ещё нескольких лет, поможет поддержать малый и средний бизнес, пишет «Парламентская газета».

Авторы законопроекта также считают, что продление ЕНВД также поможет сохранить рабочие места для людей, обеспечить плавный безболезненный переход к альтернативным режимам налогообложения. В конечном итоге, отмечают авторы инициативы, продление ЕНВД поможет выполнению запланированных показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» к 2024 году.

Однако Кабмин законопроект не поддержал, указав в отзыве, что «учитывая современный уровень налогового администрирования... проблема получения информации о реальных доходах налогоплательщиков решена».

В мае Минфин также не стал продлевать на один год единый налог на вменённый доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Данный вопрос ранее рассматривался во время профильных совещаний, однако министерство решило этого не делать.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат предложил создать спецвклады на недвижимость.