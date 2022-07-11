Госдума планирует рассмотреть отмену акциза на жидкую сталь «Известия»: Госдума планирует рассмотреть отмену акциза на жидкую сталь

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В Госдуму в ближайшее время предполагается внести инициативу об отмене акциза на жидкую сталь. Об этом рассказал «Известиям» председатель думского комитета по экономической политике Станислав Наумов.Акциз был введён в конце 2021 года и был обусловлен резким повышением цен на продукцию металлургических компаний.

Решение отменить акциз было принято из-за введенных в отношении России санкций, запрещающих импорт стального проката из РФ, в условиях которых такая мера приводит российские металлургические компании в убыток. Высокая себестоимость вынуждает металлургов сокращать объёмы производства, что сказывается и на строительной сфере.

Также в Думе прорабатывают возвращение к действовавшему до 31 декабря порядку исчисления налога на добычу полезных ископаемых на коксующийся уголь и другие меры.

В свою очередь в Минфине сообщили, что совместно с Минпромторгом следят за ситуацией и в случае падения операционной рентабельности металлургических холдингов ниже критического уровня готовы рассматривать вопрос «о донастройке формулы акциза на жидкую сталь».

В компании «Северсталь» сообщили, что цены на сталь с начала года откатились на уровень 2020 года по причине снижения её стоимости на 35%. При этом себестоимость производства выросла почти на 50%. Изъятие дополнительных налогов при почти полном отсутствии прибыли усугубляет и без того сложное положение, отметили представители отрасли.

Ранее независимый эксперт по банковскому сектору Лазарь Бадалов предположил, что снижение ставки по льготной ипотеке до 7% вернет спрос на недвижимость в России. По его мнению, нежелание россиян покупать жилье было связано не со спецоперацией, а с повышением ставки.