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Россия

Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19

17:11, 05 марта 2021 1 064
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом, однако эпидемиологическими мерами пренебрегать пока не стоит, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В Российской Федерации устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время, — цитирует РИА Новости Голикову.

Она отметила, что соблюдать все ограничительные меры следует вплоть до достижения коллективного иммунитета. Ему будет способствовать вакцинация населения и естественная заболеваемость.

Как писал NEWS.ru, глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса продлится весь 2021 год. На окончание пандемии можно рассчитывать только к началу 2022 года. Клюге считает, что в данный момент необходима «европейская солидарность». По его мнению, нельзя допустить, чтобы жители богатых стран и регионов были вакцинированы от коронавируса, а остальные — нет. Он также подчеркнул, что не надо торопиться со снятием ограничений, так как ситуация может «вернуться к началу».

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