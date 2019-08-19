https://static.news.ru/photo/5dc92332-c253-11e9-8325-fa163e074e61_660.jpg Лэй Цзюнь Фото: Yue Yuewei/Xinhua/Global Look Press

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь обозначил дату презентации телевизоров Redmi — 29 августа. В комментариях к записи глава китайской компании также намекнул, что производитель в этот же день представит смартфон Redmi Note 8.

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По словам Цзюнь, устройство получит батарею с более продолжительным жизненным циклом и лучшими камерами. Предположительно, основная камера аппарата будет 64-мегапиксельной, оснащённую сенсором ISOCELL Bright GW1, который разработан Samsung и выполнен по технологии Tetracell.

Ранее Xiaomi в рамках фестиваля музыки и технологий Alfa Future People объявила о российском старте продаж смартфона Mi A3. В продажу поступили три экосистемных продукта: беспроводные наушники Mi true Wireless Earbuds, портативный аккумулятор Mi Powerbank 3 с ёмкостью 20 000 мАч и беспроводной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner.