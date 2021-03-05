Глава Минцифры пообещал не отключать россиян от Интернета

Несмотря на то что российским операторам пока не продлили выданные ранее разрешения на частоты для домашнего Интернета, в Минцифры пообещали, что не допустят отключения граждан от Сети. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев.
По словам Шадаев, на обсуждаемых частотах регулярным доступом в Интернет
Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в Интернет, — сказал министр.
Шадаев отметил, что министерство уже обсуждает возможные условия продления разрешений силовыми ведомствами. Также министр рассказал, что с операторами связи проработаны меры по недопущению отключения абонентов за счёт организации их подключения другими способами.
Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к Интернету на условиях не хуже ранее предоставленных, заявил глава Минцифры.
Ранее NEWS.ru сообщил, что 11 марта в России у операторов фиксированного беспроводного доступа в Интернет закончится действие разрешений на использование частот 3,4–3,6 ГГц. Компаниям, работающим в этом диапазоне, возможно, придётся из-за этого отключить свои сети.
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) выдала «Ростелекому», «МегаФону» и другим компаниям разрешения для предоставления беспроводного фиксированного доступа в Интернет в диапазоне 3,4–3,6 ГГц 10 марта 2011 года. Срок их действия — 10 лет.