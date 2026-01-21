Генерал ответил, когда российские роботы смогут наносить серьезный урон ВСУ

К 2027 году российские роботы будут способны наносить значительный ущерб Вооруженным силам Украины, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, в настоящее время в этой области ощущается нехватка ресурсов, но работы уже активно ведутся.

Я думаю, что [применение роботизированной техники] это вопрос не сегодняшнего дня и даже не этого года. В 2027 году, если все-таки будут продолжаться боевые действия, у России возрастет потенциал, и мы действительно начнем эффективно работать. Пока ресурсов, честно сказать, у нас еще не совсем достаточно. Многое есть, но еще есть над чем работать, но хорошо, что мы это нащупали вовремя и не упустили. Сейчас интенсивно занимаемся этим, — прокомментировал Попов.

Он подчеркнул, что у России существуют определенные военно-политические решения и программы, которые уже воплощаются в жизнь. Однако, по словам Попова, для того чтобы запустить и поддерживать этот производственный процесс, необходимо время. Генерал пояснил, что это связано с наличием необходимых ресурсов и учетом человеческого фактора.

Надо все это придумать, испытать и отработать, а потом создать на конвейере. Организовать поставки — это примерно так же, как обеспечить поставки вооружения в войска. Это такая же техника, серьезная и сложная. Пусть она менее бронированная и меньших размеров, но от этого эффективность не уменьшается. Она берет конкретным направлением, определенным действием, — заключил Попов.

Ранее сообщалось, что Украина начала использовать наземных роботов DevDroid TW 12.7 из-за нехватки людей в рядах ВСУ. Эти беспилотные машины оснащены крупнокалиберным пулеметом M2 Browning и по размерам напоминают газонокосилку с сиденьем.