Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 13:11

Генерал ответил, когда российские роботы смогут наносить серьезный урон ВСУ

Генерал Попов: российские роботы смогут наносить серьезный урон ВСУ в 2027 году

ВС Украины ВС Украины Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

К 2027 году российские роботы будут способны наносить значительный ущерб Вооруженным силам Украины, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, в настоящее время в этой области ощущается нехватка ресурсов, но работы уже активно ведутся.

Я думаю, что [применение роботизированной техники] это вопрос не сегодняшнего дня и даже не этого года. В 2027 году, если все-таки будут продолжаться боевые действия, у России возрастет потенциал, и мы действительно начнем эффективно работать. Пока ресурсов, честно сказать, у нас еще не совсем достаточно. Многое есть, но еще есть над чем работать, но хорошо, что мы это нащупали вовремя и не упустили. Сейчас интенсивно занимаемся этим, — прокомментировал Попов.

Он подчеркнул, что у России существуют определенные военно-политические решения и программы, которые уже воплощаются в жизнь. Однако, по словам Попова, для того чтобы запустить и поддерживать этот производственный процесс, необходимо время. Генерал пояснил, что это связано с наличием необходимых ресурсов и учетом человеческого фактора.

Надо все это придумать, испытать и отработать, а потом создать на конвейере. Организовать поставки — это примерно так же, как обеспечить поставки вооружения в войска. Это такая же техника, серьезная и сложная. Пусть она менее бронированная и меньших размеров, но от этого эффективность не уменьшается. Она берет конкретным направлением, определенным действием, — заключил Попов.

Ранее сообщалось, что Украина начала использовать наземных роботов DevDroid TW 12.7 из-за нехватки людей в рядах ВСУ. Эти беспилотные машины оснащены крупнокалиберным пулеметом M2 Browning и по размерам напоминают газонокосилку с сиденьем.

ВС РФ
ВСУ
СВО
роботы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
В Кремле рассказали о работе над обращениями граждан с прямой линии Путина
Кремль анонсирует встречу Путина с представителями США
«Тактическая нищета»: что за тренд, как спасти зарплату
Названа дата встречи Путина с Уиткоффом
Названа предварительная причина обрушения крыши новосибирского ТЦ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.