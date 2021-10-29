«Газпром» заполнил хранилища газа в России до планового уровня

Фото: gpmrgmsk/facebook.com

Энергетический кризис, наблюдаемый как в Европе, так и по всему миру, возник по причине глобального энергоперехода. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

Действительно, кризис имеет место быть. Действительно, в его причинах — ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами, в том числе низким уровнем ветра на Северном...