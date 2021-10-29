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«Газпром» заполнил хранилища газа в России до планового уровня

07:51, 30 октября 2021
«Газпром» заполнил хранилища газа в России до планового уровня Фото: gpmrgmsk/facebook.com
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Российские газохранилища заполнены «Газпромом» до планового уровня. Объём оперативного резерва голубого топлива на сегодняшний день составляет 72,6 миллиарда кубометров. Работы по закачке газа в них будут продолжены. Информация об этом появилась на сайте компании. 

«Газпром» достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России — 72,638 миллиарда кубических метров. <...> Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября, сообщили в компании.

Также было отмечено, что потенциальная максимальная суточная производительность газовых хранилищ составляет сегодня 847,9 миллиона кубических метров.

В отопительный сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ было поднято 60,6 миллиарда кубических метров газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли, — добавляется в сообщении.

Ранее стало известно о том, что «Газпром» договорился с представителями Молдавии о продлении контракта на поставку газа в эту страну. Договор вступит в силу 1 ноября, срок его действия пять лет.

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