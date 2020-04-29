ФАС предложила поддержать недорогие лекарства

https://static.news.ru/photo/1f57d1ba-8ae0-11ea-acf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство РФ предложения по поддержке препаратов стоимостью до 100 рублей из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Ранее о нерентабельности их производства заявили несколько российских фармпроизводителей.

Системный подход, предлагаемый ведомством, снизит риск ухода жизненно важных препаратов нижнего ценового сегмента с рынка, что позволит обеспечить их доступность для населения, — говорится в сообщении ФАС.

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев считает, что проблема нерентабельности производства недорогих препаратов связана с «регистрацией цен на низкой экономической базе в 2010 году, последовавшим в 2014 году изменением курса рубля и с системным неприменением участниками рынка ежегодных индексаций на уровень инфляции». При этом, специалисты ФАС предполагают, что текущие колебания курса валют не отразятся на стоимости ЖНВЛП.

Как писал NEWS.ru, стоимость препаратов может увеличиться из-за роста тарифов на перевозку, сообщили представители российских фармацевтических компаний. Из-за пандемии пассажирское авиасообщение практически прекращено, в связи с чем на авиаперевозки тарифы поднялись на 6,5%. Это влияет на российскую фармацевтическую отрасль, так как большинство использующихся в производстве субстанций завозятся из-за рубежа. Президент компании «Активный компонент» Александр Семёнов заявил, что некоторые препараты и сырьё и вовсе исчезают с российского рынка: антибиотик «Азитромицин», а также парацетамол — нестероидное противовоспалительное средство.