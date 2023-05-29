Еще один поставщик контактных линз прекратил продажи в России Поставщик контактных линз CooperVision прекратил продажи в РФ

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После ухода из России поставщика контактных линз компании Johnson & Johnson, отгрузку товара в России прекратил и другой участник этого рынка американского происхождения — CooperVision. Об этом NEWS.ru рассказал владелец сети салонов оптики Harry Cooper Махмуд Тамимдаров. Он также добавил, что у иностранных оптовых поставщиков на территории РФ сейчас хранится огромное количество подобного товара.

Они их [контактные линзы] просто не отгружают из-за санкций. Никто не знает, что будет дальше с поставками. Сейчас у всех больше вопросов, чем ответов, — заявил бизнесмен.

Тамимдаров также отметил, что альтернатива на российском рынке есть, но Johnson & Johnson и CooperVision занимали значительную долю отечественного рынка.

Российский потребитель может заменить американские контактные линзы корейскими и китайскими. Но надо понимать, что линзы — это достаточно высокотехнологичный продукт. Чтобы его произвести, необходимо высокотехнологичное оборудование. У Johnson & Johnson и CooperVision все это есть. Есть ли такое оборудование у корейцев и китайцев — я не знаю, — подчеркнул предприниматель.

Он добавил, что в России не делают мягкие контактные линзы из силикон-гидрогеля 3-го поколения, в отличие от зарубежных предприятий.

Ранее крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) предупредил российских партнеров о приостановке импорта контактных линз в страну. После стало известно, что поставщики товаров Johnson & Johnson начали рассылку оптикам уведомления о приостановке импорта товаров. Как сообщали некоторые Telegram-каналы, стоимость офтальмологических линз на российском рынке подскочила в полтора раза.