Эксперт перечислил плюсы и минусы новой гаубицы «Мальва» Военэксперт Корнев: у «Мальвы» невысокая дальность стрельбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование в колесной САУ «Мальва» артиллерийского орудия 2А64 сводит на нет ее преимущества в скорострельности и маневренности, считает военный обозреватель, основатель сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он отметил, что это орудие калибра 152 мм используется на САУ «Мсте» и оно оставляет желать лучшего по дальности действия.

С точки зрения скорострельности и эксплуатационных возможностей это достаточно хорошее орудие. Оно современное, автоматизированное, может работать в режиме огневого налета (когда несколько боеприпасов 152 мм ударяют по цели в одно время. — NEWS.ru). Но у «Мальвы» есть одна проблема — в ней используется старая артиллерийская часть гаубицы «Мста» (нарезное орудие 2А64. — NEWS.ru). По параметру дальности действия она оставляет желать лучшего, — сообщил эксперт.

По его словам, вероятно, что сейчас создатели оружия отрабатывают на САУ «Мальва» технологию изготовления самоходной гаубицы как отдельного комплекса. Потом произведут замену артиллерийской части на более современную — «Коалицию», и тогда действительно можно будет говорить о каком-то паритете, а может быть, даже о превосходстве при ведении контрбатарейной борьбы с гаубицами, находящимися на вооружении ВСУ.

«Мальва» — вполне современная, ожидаемая, очень нужная САУ. Но хотелось бы, чтобы изготовители орудия поработали над созданием более совершенной артиллерийской части — системы «Коалиция», — резюмировал Корнев.

Первая в истории России колесная самоходная артиллерийская установка «Мальва» успешно прошла государственные испытания, сообщили 27 июля 2023 года в пресс-службе Ростеха. 152-мм САУ 2С43 создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8×8. Самоходка вооружена 152-мм гаубицей 2А64, заимствованной у САУ на гусеничном ходу «Мста-С».