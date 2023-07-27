Российская армия получит уникальную самоходную гаубицу Ростех поставит в армию России самоходную гаубицу «Мальва»

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«Ростех» намерен поставить в войска первое в России самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном ходу 2С43 «Мальва», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева. По его словам, гаубица может быстро разворачиваться, что позволет ей уходить от ответного огня.

Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Созданная специалистами Ростеха «Мальва» успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска, — отметил он.

«Мальва» способна уничтожать практически любые объекты на расстоянии более 24 километров, а также обладает высокой маневренностью по сравнению с другими орудиями. Она стала первой колесной самоходной гаубицей в истории России. Гендиректор концерна «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) Александр Потапов охарактеризовал САО как «лучшую машину».

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