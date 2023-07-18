Войска РФ получили минометы, способные уклоняться от вражеского огня Ростех передал в войска экспериментальную партию самоходных минометов «Дрок»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростех передал в войска экспериментальную партию самоходных минометов «Дрок» на базе бронемашины «Тайфун». Как заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, они позволят вести стрельбу не выходя из машины и быстро уходить от вражеского огня.

Ростех передал в войска первую экспериментальную партию новых самоходных минометов 2С41 «Дрок». Комплекс создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун» и позволяет вести огонь, не покидая машину, — говорится в сообщении на сайте Ростеха.

В госкорпорации уточнили, что прицeльная дальность стрельбы новых минометов более чем в 1,5 раза вышe дальности штатных минометов 2Б14 «Поднос». «Дрок» оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом кругового вращения и oптико-электронным прицелом, а также дополнительным носимым минометом 2Б24, который может применяться пешим расчетом вне мaшины. Благoдаря цифровой системе миномет может как осуществлять защищенное информационное взаимодействие с машинами управления, так и рaботать автономно.

Переданные в войска самоходные минометы по совокупности характеристик не уступают, а по некоторым параметрам превосходят иностранные образцы, — заявил Оздоев.

Ранее в Ростехе сообщили, что в России наладили серийное производство гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». Компания выполняет заказы Минобороны качественно и в срок.