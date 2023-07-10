В «Ростехе» заявили о серийном производстве «Кинжала» Первый замгендиректора «Ростеха» Артяков заявил о серийном производстве ракетного комплекса «Кинжал»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наладили серийное производство гиперзвуковых ракетных комплексом «Кинжал», сообщил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, компания выполняет заказы Минобороны качественно и в срок. Кроме того, он отметил, что пропагандистские заявления о перехвате Кинжалов не соответствуют действительности.

Если раньше выпускали его в определенной степени для того, чтобы дальше модернизировать и заканчивать НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), то сегодня мы вышли в твердую серию, и то, что нас просит министерство обороны, мы делаем это в их адрес качественно и в срок, в том количестве и в том объеме, который им необходим, — сказал Артяков.

Как заявил Артяков, перехватить «Кинжал» «невозможно», заявления о перехвате - один из элементов пропагандистской войны со стороны Украины.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности страны Александр Камышин заявил о наращивании производства собственных танков. По его словам, на это потребуется от трех до шести месяцев. Камышин подчеркнул, что намерен снова сделать Украину крупным экспортером оружия. 9 июля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что страна в скором времени станет обладателем противоминных судов, предоставленных Нидерландами. Он добавил, что пока корабли находятся в Великобритании.