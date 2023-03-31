Эколог раскрыла влияние глобального потепления на экономику России Эколог Леванова: глобальное потепление может нанести серьезный ущерб российской экономике

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Глобальное потепление может нанести серьезный ущерб российской экономике, рассказала Lenta.ru эколог Аида Леванова. По ее словам, оно создает угрозу для продовольственной безопасности страны, поскольку влияет на сельскохозяйственные циклы. Помимо того, из-за изменений климата конструкции в зоне вечной мерзлоты могут терять устойчивость, что может привести к повреждениям на нефтедобывающих производствах.

Глобальное потепление влияет на сельскохозяйственные циклы, что, в свою очередь, ставит под угрозу продовольственную безопасность. <...> Конструкции, которые были на нее рассчитаны, становятся уже не такими устойчивыми, — считает Леванова.

Эколог подчеркнула, что на России глобальное потепление отражается быстрее, чем на других странах, из-за холодного климата. Обывателям она может нести ряд плюсов, такие как более мягкие и короткие зимы и теплое лето. Однако изменения климата способны привести к экокатострофе, предупредила Леванова.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление спровоцировало стремительное таяние ледника Туэйтса в Западной Антарктиде. В результате уровень мирового океана может подняться на полметра, а это приведет к дестабилизации состояния соседних ледников, чье таяние повысит уровень воды уже на три метра.