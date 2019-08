Российские станции RUP 56 и RUP 57 в данный момент направляют данные во Временный технический секретариат, сообщил исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

RN stations RUP 56 (Peleduy) and RUP 57 (Bilibino) have resumed operations in #Russia & are currently backfilling data to the PTS. Excellent cooperation & support from our Russian station operators under «The Provisional Operation Status of the #IIMS »