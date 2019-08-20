Фото: Петр Сивков/ТАСС

Российские мониторинговые станции в якутском Пеледуе и чукотском Билибине, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, возобновили передачу данных.

Российские станции RUP 56 и RUP 57 в данный момент направляют данные во Временный технический секретариат, сообщил исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Отличное сотрудничество и поддержка со стороны операторов российских станций, — написал на своей странице в Twitter Зербо.

Ранее стало известно, что две станции мониторинга радиации, в Дубне и Кирове, перестали выходить на связь спустя два дня после взрыва под Северодвинском. 19 августа, газета Wall Street Journal со ссылкой на Лассинe Зербо написала, что сигнал не поступает также от станций в чукотском Билибине и алтайском Залесове. О перебоях на станции в посёлке Пеледуй информации не поступало, писал News.ru.

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