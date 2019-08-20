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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин во вторник, 20 августа, рассказал журналистам о том, с какими трудностями сталкиваются городские власти в осуществлении программы жилищной реновации.

Как передает ТАСС, Хуснулин отметил, что в мэрии начали «чётко ощущать» нехватку квалифицированных строителей по мере нарастания объёмов реновации. Чиновник признал, что городским властям необходимо принять меры по стимулированию и...