https://static.news.ru/photo/5e7cf31c-c348-11e9-a7de-fa163e074e61_660.jpgФото: Петр Сивков/ТАСС
Российские мониторинговые станции в якутском Пеледуе и чукотском Билибине, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, возобновили передачу данных.
Российские станции RUP 56 и RUP 57 в данный момент направляют данные во Временный технический секретариат, сообщил исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.
Отличное сотрудничество и поддержка со стороны операторов российских станций, — написал на своей странице в Twitter Зербо.
RN stations RUP 56 (Peleduy) and RUP 57 (Bilibino) have resumed operations in #Russia & are currently backfilling data to the PTS. Excellent cooperation & support from our Russian station operators under «The Provisional Operation Status of the #IIMS»