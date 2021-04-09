Дочь Гагарина рассказала, как космонавт чуть не погиб на охоте

https://static.news.ru/photo/46a789da-9abc-11eb-afa5-96000091f725_660.jpg Елена Гагарина Фото: Сергей Киселев/АГН

Юрий Гагарин однажды едва не погиб во время охоты. Во время одного из сложных зимних переходов на него сзади напала рысь, рассказала старшая дочь космонавта Елена Гагарина.

По её словам, выжить отцу удалось только благодаря хорошей реакции: он смог вывернуться и застрелить животное.

Это была не такая охота, как сейчас, — на тёплом лабазе поджидать кабана, которого гонят на вас. Это была нормальная охота, как в деревне, когда нужно было ходить по лесу и нужно было искать зверя, нужно было тратить на это время, — рассказала Гагрина в эфире передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Будни охотника в ту пору были трудными, но космонавт любил отправляться в лес, это было его страстью. Впрочем, бывало и так, что он приезжал без добычи, поделилась воспоминаниями дочь Гагарина.

Ранее , как писал NEWS.ru, Роскосмос объявил о запуске на своём сайте раздела «Поехали», который посвящён биографии первого космонавта Юрия Гагарина и его полёту в космос. На странице можно скачать информационные материалы, в том числе плакаты с фотографией Гагарина.